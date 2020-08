Obama og Sanders hardt ut mot Trump

utenriks

– Stem på Joe Biden som om liva våre var avhengig av det, sa tidlegare førstedame Michelle Obama då ho avslutta første dag av Demokratanes landsmøte med ein kjensleladd tale tidleg tysdag morgon norsk tid.

Ho sa at Trump har hatt meir enn nok tid på seg til å vise at han er i stand til å gjere jobben som president, men at det er tydeleg at han tok seg vatn over hovudet.

– Du trur kanskje ikkje at ting kan bli verre, men stol på meg, det kan dei, sa ho vidare, og understreka viktigheita av at alle brukar stemmeretten i presidentvalet i haust.

Heimesitjarar i 2016 bidrog til å hjelpe Trump med å vinne valet det året, sjølv om eit fleirtal av veljarane ikkje stemde på han, påpeika ho.

– Vi har alle lide av konsekvensane, sa Obama.

Biden, derimot, fekk ros for å vere ein «djupt anstendig mann» som «veit kva som skal til for å redde økonomien, slå tilbake pandemien og leie landet vårt».

– Autoritarisme

Før Obamas tale var det Vermont-senatoren Bernie Sanders som oppmoda veljarane til å bruke stemma si på Biden. Sanders langa ut mot Trump og sa at «autoritarisme har slått rot i landet vårt» under Trump.

Trump har vist seg ute av stand til å kontrollere virusutbrotet, han har ikkje klart å få økonomien på kjøl, og han har ikkje klart å handtere rasismeproblem eller klimautfordringar, slo Sanders fast.

– Nero kasta bort tida medan Roma stod i brann. Trump speler golf, sa Sanders.

Sanders, som kom på andreplass i Demokratanes primærval, bak Biden, slo an ein meir optimistisk tone då han takka tilhengjarane sine for å ha stemt på han i 2016 og 2020. Han bad tilhengjarane sine, og andre som stemde på andre kandidatar ennn Biden i primærvalet, og dessutan veljarar som gav si støtte til Trump i 2016, om å stille seg bak Biden.

– Mine venner, kostnaden ved å mislykkast er for stor, sa Sanders.

Fire dagar

Demokratanes landsmøte skulle ha vorte halde på vanleg vis i Milwaukee, men koronapandemien gjorde det umogleg. Partiet valde derfor å halde det første virtuelle landsmøtet sitt nokosinne. Landsmøtet går over fire dagar.

Skodespelar Eva Longoria Baston var programleiar under den to timar lange direktesendinga frå klokka 3 til klokka 5 tysdag morgon norsk tid. I halvannan time vart det vist innslag med mellom anna fagforeiningsleiar Dolores Huerta og fotballspelar Megan Rapinoe.

Landsmøtet starta med innslag om familiar og bedriftseigarar som hadde vorte skadelidande på grunn av koronaviruset, mellom anna ei kvinne viss far døydde av viruset. Ho gav president Donald Trump skulda og sa at han hadde forverra krisa som førte til dødsfallet.

Brørne til avdøde George Floyd stilte òg opp og leidde an ei stille til minne om broren som døydde i varetekta til politiet i slutten av mai – eit dødsfall som utløyste landsomfattande demonstrasjonar.

Andre deltakarar på første dag var New Yorks guvernør Andrew Cuomo og republikanaren og tidlegare Ohio-guvernør John Kasich.

– Europa-viruset

– Det er på tide at vi tek av oss partihattane og set landet først, sa Kasich, som stilte som kandidat for å bli Republikanaranes presidentkandidat i 2016, men som tapte for Donald Trump.

Cuomo la vekt på korleis delstaten hans hadde fått viruset under kontroll ved å følgje vitskaplege retningslinjer og ved å vise samhald. Det er eit døme som Trump-administrasjonen har nekta å følgje, uttalte guvernøren.

– Den noverande føderale administrasjonen vår er dysfunksjonell og inkompetent. Den klarte ikkje å kjempe mot viruset. Faktisk var han ute av stand til å sjå at viruset var på veg. Det europeiske viruset infiserte det nordaustlege USA, medan Det kvite hus framleis var opphengt i Kina, sa Cuomo.

Omtala hans av «Europa-viruset» var truleg eit spark til Trump som har insistert på å kalle det «Kina-viruset».

Viruset skal ha hatt opphavet sitt i Wuhan i Kina, men nokre undersøkingar viser til at utbrotet i New York kan ha oppstått ved viruset at kom med tilreisande frå Europa som ikkje visste at dei sjølv var smitta.

– Marionett

Timar før starten på Demokratanes landsmøte, skulda president Trump presidentkandidaten til demokratane Joe Biden for å vere det han kalla ein «marionett for venstreekstreme».

– Dei venstreekstreme prøver å utviske grensene våre, utslette politiet vårt, indoktrinere barna våre, framstille heltane våre som kjeltringar og ta frå oss energien vår, sa Trump då han talte ved ein lufthamnhangar i Mankato i Minnesota måndag.

– Biden vil erstatte amerikansk fridom med venstrepolitisk fascisme, sa presidenten.

Biden skal formelt få nominasjonen for presidentkandidaturet torsdag, den siste dagen på Demokratanes landsmøte.

