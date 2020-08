Røde Kors: 600 valdsepisodar mot koronahelsearbeidarar og -pasientar

utenriks

Tilfella vart registrerte mellom 1. februar og 31. juli. Kvart femte av dei totalt 611 tilfella innebar fysiske angrep.

– Dette er berre dei tilfella som er rapporterte til ICRC. Dessverre er det all grunn til å tru at dette berre er toppen av isfjellet. Stigmatisering og fordommar gjer at mange helsearbeidarar vegrar seg for å rapportere om slike hendingar, seier rådgivar Kaja Sannerud Andersen i Røde Kors i Noreg.

Organisasjonen peikar på at mange helsearbeidarar allereie jobbar under krevjande forhold med eit høgt stressnivå, lange arbeidsdagar og manglande behandlings- og verneutstyr.

– Når dei i tillegg opplever truslar, blir forfølgde eller direkte utsett for vald, går det ut over den fysiske og mentale helsa til helsearbeidarane og familiane deira, seier Sannerud Andersen.

Blant døma på valdsepisodar dei siste månadene er ei hending på eit sjukehus i Pakistan, der legar vart angripne fysisk og verbalt. Det skjedde etter at ein pasient døydde etter å ha hatt koronaviruset, og slektningane deretter tok seg inn i høgrisikoområde og ropte at koronaviruset var ein svindel.

I Colombia vart ambulansepersonell hindra av ei menneskemengd då dei var på veg inn i ein by for å koronateste pasientar. I Filippinane måtte ein helsearbeidar og barna hans forlate heimen sin etter at naboane plaga og diskriminerte dei, i tillegg til at dei kutta straumen til huset hans.

