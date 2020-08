Sør-Korea stengjer ned delar av Seoul etter auka smitte

utenriks

Statsministeren i landet Chung Sye-kyun kallar innstrammingane «uunngåeleg».

– Vi eit no ved eit avgjerande punkt der dette raskt kan utvikle seg til eit omfattande nasjonalt smitteutbrot dersom vi mislykkast med å få kontroll, seier Chung.

Tiltaka trer i kraft frå og med onsdag. Det vil vere forbode å vere over 50 personar innandørs og 100 personar utandørs. Nattklubbar, karaokerom, restaurantar med buffet-servering og internettkafear blir stengde. Kyrkjer vil berre få lov til å strøyme arrangementa sine på nett.

Det er ikkje klart kor lenge tiltaka vil vare. Halvparten av dei 51 millionane innbyggjarane i landet bur i Seoul og området rundt.

Smitte i kyrkje

Regjeringa har late vere å stramme inn dei siste månadene, sjølv om fleire har oppmoda til det. Styresmaktene peikar på bekymringane over den allereie skjøre økonomien, som ifølgje avgjerdstakarar kan falle for første gong på rundt 20 år.

Sør-Korea har hittil handtert pandemien godt, med låge tal på smitta, men smittetala har auka den siste tida, særleg i hovudstadsområdet.

Styresmaktene har registrert 457 tilfelle av koronasmitte med band til ei stor kristen kyrkje som blir leidd av ein bitter kritikar av presidenten.

Kwon Jun-wook, som er leiar for helseinstituttet i landet, seier at smitteutbrotet er den verste krisa i landet sidan koronakrisa starta og ein betydeleg trussel mot storbyen Seoul med 26 millionar innbyggjarar.

Tusenvis av demonstrantar

Det er frykt for at viruset kan spreie seg meir etter at tusenvis av demonstrantar under leiing av den høgreradikale pastoren Jun Kwang-hun marsjerte gjennom sentrum av Seoul laurdag.

Jun sjølv, som ikkje brukte munnbind og delte mikrofon med fleire andre, testa positivt for viruset måndag og er no under behandling på sjukehus.

Styresmaktene har testa 2.500 av dei 4.000 medlemmene i kyrkja, men fleire av dei skal ha nekta å la seg teste, og politiet jaktar no på dei.

