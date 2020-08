utenriks

– Vi har måtta lære oss at den raskaste måten å få slutt på pandemien og gjenreise økonomiane på er å verne dei mest utsette befolkningsgruppene overalt framfor heile befolkninga i nokre utvalde land, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han seier at dei 20 prosentane som er mest utsette i kvart land – altså helsearbeidarar, eldre over 65 år og personar med underliggjande sjukdommar – må bli dei første som får vaksinen når WHO etter kvart kan dele ut ein trygg og effektiv vaksine.

