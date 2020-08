Apple passerte 2.000 milliardar dollar i børsverdi

utenriks

Apple-aksjen har stige nesten 60 prosent i verdi hittil i år. Under koronapandemien har selskapet takla utfordringane som oppstod på grunn av nedstengingar av kinesiske fabrikkar som produserer Iphone, kombinert med langvarig stenging av Apple-butikkar i mange land.

Det var i formiddagshandelen på Wall Street onsdag at Apple-aksjen steig 1,3 prosent til 468,34 dollar.

Vekst i koronakrisa

Apple er blant fleire teknologiselskap som har tent godt under omveltingane som pandemien har ført med seg. I kvartalet frå april til juni rapporterte Apple ein kraftig omsetningsvekst, noko som blir forklart med at den svært lojale kundebasen til selskapet har såpass stor tillit til produkta at dei har halde fram med å kjøpe dei via nett under koronakrisa. Nye appar og tenester har òg vorte godt mottekne blant forbrukarane under den globale helsekrisa.

Eit varsla grep som vil gjere Apple-aksjane rimelegare for fleire investorar, vart dessutan starten på eit nytt oppsving for tre veker sidan.

I mars 2018 vart Apple det første selskapet som vart verdsett til over 1.000 milliardar dollar – eller 1 amerikansk trillion på marknaden. Amazon, Microsoft og Google-eigar Alphabet følgde sidan etter.

Dei fem store

Apple står i spissen for ei gruppe store teknologiselskap som får ein stadig større rolle i folks liv – og i aksjemarknadene. Berre fem slike selskap står for nesten 23 prosent av den totale verdien av S&P 500-indeksen. Facebook er det femte.

Det saudiarabiske oljeselskapet Aramco oppnådde ein marknadsverdi på 2.000 milliardar dollar kort tid etter at det vart børsnotert i desember i fjor. Sidan har aksjeverdien til selskapet falle i takt med oljeprisen, og marknadsverdien er no rundt 1.800 milliardar.

