FN slår ny katastrofealarm i Jemen

Ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia gjekk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-rørsla i Jemen, og over 100.000 menneske er ifølgje Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) truleg drepe i krigen.

Sjukehus og skular er bomba, og det same er delar av elektrisitetsnettet i landet og vassforsyning.

Nærare 80 prosent av Jemens 24 millionar innbyggjarar er ifølgje FN heilt avhengige av nødhjelp utanfrå, og millionar av dei blir trua av svolt.

Moralsk forplikting

FN innkalla i juni til givarkonferanse og fekk tilsegn om 12 milliardar kroner. Det er rundt 7 milliardar kroner for lite til å dekkje sjølv dei mest grunnleggjande behova ut året.

– Vi har ei moralsk forplikting til å åtvare verda om at millionar av jemenittar vil li og kan døy som følgje av at vi ikkje har dei pengane som trengst for å halde hjelpearbeidet gåande, seier FNs humanitære koordinator for Jemen, Lisa Grande.

FNs hjelpeprogram har hatt avgjerande betydning og mellom anna hindra ein storstilt svoltkatastrofe og stansa ein dødeleg koleraepidemi, påpeikar ho.

Nærare 4 millionar menneske som er på flukt i Jemen, har òg fått livsnødvendig hjelp, og Grande oppmodar innstendig givarland til å bidra meir til FNs arbeid i landet.

Kuttet i rasjonar

Pengemangelen har alt fått dramatiske konsekvensar og tvang i april FN til å meir enn halvere matvarerasjonane til over 8 millionar menneske nord i landet.

Fleire hundre helsestasjonar vart òg tvinga til å redusere tenestene sine, og nærare 10.000 helsearbeidarar mista lønna.

Dersom det ikkje straks blir løyvd meir pengar, vil lagera av legemiddel og medisinsk utstyr på 189 sjukehus og 2.500 klinikkar gå tomme. Det skjer samtidig med at Jemen til liks med andre land no står midt oppe i ein pandemi.

