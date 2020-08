FNs turismeorganisasjon meiner turisme må prioriterast

utenriks

– Styresmakter har eit ansvar for å verne bedrifter og folks inntektsgrunnlag, understrekar generalsekretæren til organisasjonen Zurab Pololikashvili.

Organisasjonen bereknar at kollapsen i turisme og reiseliv har ført til eit tap på 320 milliardar dollar, over 2.800 milliardar kroner. Det er tre gonger så mykje som tapet for turistindustrien forårsaka av finanskrisa frå 2007 til 2009, og svarer til heile Colombias bruttonasjonalprodukt.

Talet på internasjonale reisande fall med 98 prosent i mai, etter at mange land innførte strenge reiserestriksjonar for å avgrense spreiinga av koronasmitte.

Over 774.000 koronarelaterte dødsfall er så langt meldt verda over, viser tal frå Johns Hopkins University.

