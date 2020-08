Militærjuntaen i Mali lovar val «innan rimeleg tid»

utenriks

Kuppmakarane kallar seg Den nasjonale komiteen for frigjering av folket og blir tilsynelatande leidd av nestkommanderande i det maliske luftvåpenet, oberstmajor Ismael Wague.

Onsdag morgon heldt han ein tale på statleg TV, omgitt av resten av medlemmene av juntaen.

Natt til onsdag kunngjorde Malis president Ibrahim Boubacar Keita (75) at han gjekk av i ein TV-send tale, nokre timar etter at soldatar hadde teke han og regjeringsmedlemmene til fange.

– Eg ønskjer ikkje at det skal spillast blod for å halde meg ved makta, sa han.

Keita verka roleg, men sterkt prega, i talen. Han hadde på seg munnbind som vern mot koronasmitte.

– Viss det passa visse element i militæret vårt å vedta at dette skulle ende med ein intervensjon – har eg eigentleg noko val? spurde 75-åringen resignert.

Under han på TV-skjermen stod det «avtroppande president».

Internasjonale protestar

Både FN, Afrikaunionen (AU), den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, USA og den tidlegare kolonimakta Frankrike har fordømt kuppet eller kravd at det må stansast.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, som har leiarposten i AU, seier at kuppet er grunnlovsstridig og krev at kuppmakarane ser fri dei som dei har teke til fange.

– Dei må lauslate presidenten, statsministeren, statsrådar og tenestemenn, krev Ramaphosa.

EU krev òg at fangane straks blir setne fri, men understrekar samtidig at stabilitet og kamp mot militante islamistar i deira auge er det aller viktigaste.

– Vi meiner at stabiliteten i regionen og Mali og kampen mot terrorisme bør ha den aller høgaste prioriteten, sa EU-president Charles Michel onsdag.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer òg kuppet, og det same gjer Noreg.

– Noreg deler fordømminga til generalsekretæren og støttar oppmodinga hans til partane om å finne ei fredeleg løysing gjennom dialog og respekt for demokratiske prinsipp og godt styresett, sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tysdag.

Kjempar mot jihadistar

I Bamako vart nyheita om militærkuppet og Keitas avsetjing møtt med jubel hos demonstrantane, som i heile sommar har protestert og kravd at presidenten må gå av.

Bakgrunnen for protestane har vore økonomiske vanskar, misnøye med korrupsjon og frustrasjon over stadige angrep frå islamistopprørarar.

Eit omstridd parlamentsval i april har òg gjort sitt til den spente situasjonen i Mali, der rundt 37 prosent av dei 20 millionar innbyggjarane i landet lever i ekstrem fattigdom, ifølgje FN.

To av tre innbyggjarar kan ikkje lese og skrive, og kvart fjerde barn under 14 år er involvert i barnearbeid.

Kupp-reprise

Også i 2012 greip dei militære makta i eit kupp, og òg då starta kuppet med eit opprør i militærleiren i byen Kati. Ibrahim Boubacar Keita vart vald til president året etter.

Kuppet kom etter at tuaregar hadde gjort opprør nord i landet, eit opprør som seinare vart utnytta av militante islamistar med band til al-Qaida, som tok kontroll over fleire byar. Mange av islamistane har sidan sverja truskap til IS og kontrollerer store område i Mali.

Dei dårleg trena tryggingsstyrkane i Mali har ikkje greidd å slå ned opprøret og blir sjølv skulda for omfattande overgrep og drap på sivile.

Norske soldatar

FN sende ein fredsstyrke til Mali i 2013. Minusma-styrken består i dag av rundt 12.000 soldatar og nærare 2.000 politifolk og andre sivilt tilsette frå over 50 land.

Seks norske stabsoffiserar er knytte til Minusma-hovudkvarteret i Bamako, og ni norske spesialistar og offiserar står for drifta av militærleiren Camp Bifrost i nærleiken av hovudstaden.

– Vi fekk ein ny rapport frå dei norske no på morgonkvisten, og dei har det bra, seier major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) til NTB.

– Situasjonen i Mali er spent, og dei følgjer nøye med på det som skjer, men det er ikkje rapportert nokon hendingar mot FN-personell. Kuppet er ei indre sak, og kuppmakarane ser ikkje på FN som ein motpart, ifølgje Stordal.

Frankrike har sin eigen styrke i Sahel-regionen, mellom anna i Mali, for å kjempe mot militante islamistar. Noreg deltek ikkje i denne. Danmark bidreg derimot med rundt 70 soldatar i den franske Operasjon Barkhane.

