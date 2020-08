Munnbind blir påbode utandørs i fransk storby

utenriks

Sommarferien nærmar seg slutten i Frankrike. Styresmaktene fryktar no at store folkemassar vil flytte seg rundt om i landet dei næraste dagane og at dette dermed vil føre til auka smitte.

Bruk av munnbind er allereie påbode på offentleg transport i Frankrike, og dessutan innandørs på offentlege stader.

Munnbind-påbodet i Toulouse blir innført frå og med fredag og vil gjelde for alle personar over 12 år. Frankrikes tredje største by, Lyon, innfører munnbind-påbod i dei mest travle strøka frå og med laurdag.

