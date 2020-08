Norske FN-soldatar følgjer situasjonen i Mali nøye

utenriks

– Vi fekk ein ny rapport frå dei norske no på morgonkvisten, og dei har det bra, seier major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) til NTB.

– Situasjonen i Mali er spent og dei følgjer nøye med på det som skjer, men det er ikkje rapportert hendingar mot FN-personell, seier han.

– Kuppet er eit indre anliggjande, og kuppmakarane ser ikkje på FN som nokon motpart, ifølgje Stordal.

Seks norske stabsoffiserar er tilknytta Minusmas hovudkvarter i Bamako, og ni norske spesialistar og offiserar driftar militærleiren Camp Bifrost i nærleiken av hovudstaden.

– Dette er ein stor FN-operasjon, og det finst ingen planar om å hente ut dei norske i Mali, seier Stordal.

Minusma vart etablert i 2013 og består av rundt 12.000 soldatar og nærare 2.000 politifolk og andre sivilt tilsette frå over 50 land.

Operasjonen vart i utgangspunktet etablert for å slå ned tuaregopprøret som følgde etter militærkuppet i 2012. Opprøret vart utnytta av militante islamistar med band til al-Qaida og IS, som no kontrollerer store deler av landet.

Mali blir rekna som FNs farlegaste fredsbevarande operasjon, og 209 medlemmer av Minusma-styrken er drepne opp gjennom åra.

