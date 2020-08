Dommar har forkasta Trumps seinaste forsøk på å stoppe skattemeldingsinnsyn

utenriks

Den føderale dommaren Victor Marrero sa torsdag at Trumps advokatar manglar bevis for at Manhattan-statsadvokat Cyrus Vances innsynskrav ikkje var utskriven i god tru.

Advokatane til presidenten hevda kravet, utskrive til Trumps rekneskapsselskap Mazars USA, femna om for mykje, opplyser Washington Post.

Dommaren grunngav forkastinga med at kravet gjaldt innsyn i relevante dokument for etterforskinga i om to kvinner har fått utbetalt pengar for å halde munn om at dei har hatt forhold til Trump.

Men påtalemakta kan framleis måtte vente på å få innsyn i dokumenta, då Trump framleis kan anke denne siste avgjerda.

