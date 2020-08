utenriks

Gjennom eit EU-samarbeid har Sverige inngått ein avtale om å kjøpe seks millionar dosar av vaksinen som er under utvikling.

Torsdag skrytte Löfven av korleis svenskane hadde takla pandemien, men sa at viruset framleis vil setje dei på prøve.

– Krisa er ikkje over enno. Ein vaksine er ein avgjerande faktor for at livet kan gå tilbake til det normale, understrekar statsministeren.

85.810 menneske er eller har vore registrert smitta av koronaviruset i Sverige, og av desse er 5.805 døde.

(©NPK)