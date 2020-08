Metroen i København har sett ut feil handsprit sidan starten av juli

utenriks

Handspriten som har vore sett ut på stasjonane sidan starten av juli, er berre godkjend til bruk mot bakteriar og ikkje mot virus, opplyste kollektivselskapet Metroen i ei melding på Facebook-sida si torsdag.

– Vi er frykteleg lei oss for at vi har bidrege til å skape falsk tryggleik ved å tilby ei teneste som ikkje er korrekt, heiter det i meldinga.

Leverandøren av den feilaktige handspriten fekk beskjed av det danske miljøvernbyrået i mai om å stanse salet, ifølgje kollektivselskapet, som seier at dei føler seg «snytt», og at dei har avslutta avtalen med leverandøren. Dei skal no gå til innkjøp av eit virusgodkjent produkt.

Det siste året har nærare 80 millionar menneske reist med metroen i København – ei stigning på 22 prosent samanlikna med det førre året.

