Navalnyj får intensivbehandling etter mogleg forgifting

Navalnyj er ein av dei argaste kritikarane av president Vladimir Putin. Den 44 år gamle bloggaren og juristen vart også i fjor innlagd på sjukehus på grunn av mistanke om forgifting.

Ifølgje talskvinna hans, Kira Jarmysj, vart Navalnyj dårleg medan han var på veg til Moskva i eit privatfly torsdag morgon. Flyet hadde teke av frå byen Tomsk i Sibir, men måtte nødlande i Omsk like etter fordi Navalnyj mista medvitet, ifølgje Jarmysj. Der vart opposisjonsleiaren innlagd på sjukehus.

Ifølgje Jarmysj ligg han no i kunstig koma i ein respirator på intensivavdelinga ved sjukehuset. Ho trur han må ha fått i seg noko i teen som han drakk på flyplassen torsdag morgon.

– Det er det einaste han drakk i dag tidleg, skriv ho på Twitter.

Ho viser òg til at legane har sagt at «gifta vart absorbert raskare enn den varme væska», og legg til at politiet er varsla og bede om å komme til sjukehuset.

Til radiostasjonen Echo of Moscow seier ho at ho er sikker på at Navalnyj er forgifta med vilje.

– Alvorleg tilstand

Det russiske statskontrollerte nyheitsbyrået Tass melder òg at Navalnyj får intensivbehandling i Omsk.

– Tilstanden hans er alvorleg, seier overlege Aleksandr Murakhovskij til Tass.

Navalnyj er sterkt kritisk til Putin og har fleire gonger vorte arrestert etter å ha delteke i demonstrasjonar mot den russiske leiaren.

Han har kalla folkerøystinga i juli, som opna for at Putin potensielt kan sitje ved makta til 2036, for ei «kjempestor løgn».

Navalnyj leier ei stifting som kjempar mot korrupsjon i det russiske samfunnet. Leiaren for den juridiske avdelinga i stiftinga, Vjatsjeslav Gimadi, skriv på Twitter at «det ikkje er nokon tvil om at Navalnyj vart forgifta på grunn av dei politiske haldningane og aktiviteten hans».

Han seier òg at Navalnyjs advokatar har kravd at saka blir etterforska som eit attentatforsøk mot ein politisk person.

Etseskadar i auga

Navalnyj har tidlegare vorte utsett for fysiske angrep. Han er den førebels siste av ei lang rekkje Kreml-kritikarar som tilsynelatande har vorte utsette for forgifting.

I 2017 fekk han etseskadar i auga etter at han fekk kasta eit grønt fargestoff som blir brukt til desinfisering, i ansiktet utanfor sitt eige kontor. I august i fjor fekk han utslett og hevelsar i ansiktet medan han sat i varetekt hos politiet etter å ha vorte arrestert under ein demonstrasjon. På sjukehuset sa legane at det dreidde seg om ein allergisk reaksjon.

– Han vart forgifta på politistasjonen. Eg er sikker på at det same har skjedd no. Det er andre symptom, openbert eit anna stoff, seier Navalnyjs talskvinne.

TV-kanalen REN TV har publisert ein video som er filma på flyet, og som viser at Navalnyj blir køyrd ut på ei båre og inn i ein ambulanse.

