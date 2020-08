Opposisjonen i Kviterussland blir etterforska for forsøk på maktovertaking

utenriks

Allierte av opposisjonsleiar Svetlana Tikhanovskaja, som har gått i eksil i Litauen, samla seg denne veka i det første møtet i det dei har kalla Koordineringsrådet. Dei ber om nyval i landet.

– Skipinga og aktiviteten til eit slikt råd har som mål å overta makta og undergrave tryggleiken i Kviterussland, seier riksadvokat Aleksander Konjuk, som legg til at skipinga er grunnlovsstridig.

«Oppmodingar til handlingar med mål om å undergrave tryggleiken til riket» kan gi inntil fem års fengsel.

Tikhanovskaja har sagt frå eksilet sitt at ho er klar til å ta over styringa av Kviterussland.

– Eg ønskte ikkje å bli politikar. Men lagnaden gjorde at eg no er ved fronten i ein konfrontasjon mot vilkårleg styre og urettferd. Eg er klar til å ta ansvaret og bli ein nasjonal leiar i denne perioden, sa 37-åringen i ei videomelding onsdag.

EU varslar sanksjonar

Kviterusslands sterke mann og president gjennom 26 år, Aleksandr Lukasjenko, påkalla seg sigeren – og ein sjette periode ved makta – etter valet tidlegare i månaden. Opposisjonen påstår det har gått føre seg omfattande valfusk. EU seier dei ikkje aksepterer det offisielle valresultatet. Lukasjenko hevda å ha fått over 80 prosent av stemmene.

– Valet som vart halde 9. august, var verken fritt eller rettferdig. Det oppfylte ikkje internasjonale standardar, sa EU-president Charles Michel etter eit hasteinnkalte videotoppmøte onsdag. Både han og EU-kommisjonens leiar varsla sanksjonar mot dei som er ansvarlege for valfusk og for valden mot dei som har demonstrert etter valet.

Dei første fire dagane med protestar vart nesten 7.000 personar arresterte, medan mange hundre demonstrantar vart såra av gummikuler, sjokkgranatar og batongar.

Nye demonstrasjonar

Den brutale handteringa til politiet av protestane gjorde ikkje anna enn å fyre opp under raseriet til folk, og førte til at endå fleire menneske slutta seg til, blant dei arbeidarar frå store fabrikkar i Minsk. Søndag tok 200.000 menneske del i protestane.

Torsdag heldt protestane fram med nye demonstrasjonar, og politiet har igjen trappa opp nærværet sitt etter å ha halde igjen nokre dagar.

Lukasjenko avfeiar demonstrantane, som han kallar marionettar for Vesten, og truar med å stille dei for retten. Presidenten har òg bede leiarane i Vesten feie for eiga dør før dei kritiserer han.

– Før dei rettar peikefingeren mot oss, burde dei setje dei gule vestane i Frankrike og dei fryktelege opptøyane i USA på dagsordenen. Dei bør sjå på protestane mot koronaisolasjon i Tyskland og andre europeiske land. Dei har massevis av problem, sa Lukasjenko til tryggingsrådet i landet onsdag, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Belta.

