Orkan nærmar seg det nordvestlege Mexico

Orkanen har lenger ute i Stillehavet hatt ein vindstyrke på opptil 51 meter i sekundet, men har mista styrke og er no nedgradert til ein kategori éin-orkan med vind på opptil 41 meter i sekundet.

Onsdag ettermiddag låg uvêrssenteret om lag 170 kilometer sør for turiststaden Cabo San Lucas. Det amerikanske orkanvarslingssenteret (NHC) anslår at han vil passere like sørvest for den sørlegaste delen av halvøya seint onsdag kveld og torsdag, og flytte seg vidare fredag.

I mellomtida har lokale styresmakter innført raud alarm og oppmoda befolkninga til å førebu seg på store nedbørsmengder, kraftig vind og bølgjer på opptil 8 meter.

