Thunberg ber Merkel om å behandle klimakrisa som alle andre kriser

utenriks

Med på møtet var òg den tyske klimaaktivisten Luisa Neubauer.

– Vi bad henne om å behandle klimakrisa som ho behandlar alle kriser. Det vi vil ha, er leiarar, og vi ønskjer at folk skal ta ansvar, sa Thunberg på ein pressekonferanse etter det 90 minutt lange møtet med Merkel.

17-åringen la til at Merkel har «eit kjempestort ansvar, men også ei kjempestor moglegheit». I forkant av møtet uttalte Merkel at ho forventa «ein konstruktiv diskusjon».

– Eg trur vi må vente og sjå kva for nokre konkrete resultat vi tek med oss vidare, sa Merkel.

Denne månaden er det nøyaktig to år sidan Thunberg starta skulestreiken sin for klimaet. Torsdag sa ho likevel at ho ikkje har tid til å feire «jubileet».

Tyskland har for tida presidentskapet i EU, og Merkel har lova å leggje vekt på klimapolitikken denne perioden. I forkant av møtet på torsdag kom Thunberg og andre aktivistar med kraftig kritikk av dei europeiske leiarane for å ikkje gjere nok i klimakampen.

– Gapet mellom det vi må gjere, og det vi faktisk gjer, blir større for kvart minutt, skriv aktivistane i eit førehandsbrev.

Aktivistane var venta å overlevere Merkel eit opprop signert av 125.000 menneske, der dei krev meir konkrete tiltak frå EU-leiarane.

(©NPK)