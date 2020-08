USA førebur kontroversielt grep for å forlengje Iran-sanksjonar

utenriks

Den såkalla snapback-mekanismen er ein klausul USA fekk lagt inn då atomavtalen med Iran vart inngått i 2015, då Barack Obama var president. Avtalen var mellom Iran og dei fem faste medlemmene i FNs tryggingsråd – USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike – og dessutan Tyskland og vart seinare stadfesta i ein samrøystes resolusjon i Tryggingsrådet.

At forbodet mot å selje konvensjonelle våpen til Iran går ut i oktober, er ein del av avtalen. Den omstridde klausulen USA no vil bruke, er utan sidestykke i FN-historia og vart laga for å kunne innføre sanksjonar på nytt – automatisk og utan fare for veto i Tryggingsrådet – dersom Iran braut avtalen frå 2015.

Veto mot oppheving

Kort fortalt må eitt av landa i avtalen varsle Tryggingsrådet om dei meiner det er gjort omfattande brot på avtalen. Etter det har rådet 30 dagar på seg til å vedta ein separat resolusjon om å oppheve sanksjonane.

Viss landet som har klaga, er fast medlem, kan det leggje ned veto mot den nye resolusjonen, noko som betyr at sanksjonane ikkje blir oppheva. I staden blir dei då automatisk forlengde på grunn av avtalebrotet.

Det er denne automatiske utvidinga som er ein «snapback».

Kven kan klage?

Det som er omstridd, er om USA i det heile har rett til å klage. Dei europeiske avtalepartane seier «nei». Storbritannia, Frankrike og Tyskland meiner USA mista denne retten då president Donald Trump trekte landet ut av atomavtalen i mai 2018. Trump meinte avtalen ikkje var god nok til å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen.

USA meiner derimot det framleis er mogleg å utløyse «snapback»-mekanismen, ettersom landet signerte FN-resolusjonen, som framleis står ved lag.

Mekanismen har aldri vore teken i bruk før, og kva som skjer vidare, er førebels uvisst. FN-ekspert Richard Gowan i tankesmia International Crisis Group seier til nyheitsbyrået AFP at han trur Indonesia, som har presidentskapet i Tryggingsrådet, vil høyre med medlemmene om USA kan utløyse ein «snapback».

Svaret på det vil vere eit klart nei, ifølgje Gowan, som trur presidentskapet vil avvise USAs klage.

Kan bruke veto mot seg sjølv

Han trur USA sjølv kan velje å leggje fram eit forslag om å oppheve sanksjonane for deretter å leggje ned veto – mot sitt eige forslag – for å stadfeste at «snapback»-mekanismen er utløyst.

Gowan ser for seg at det vil føre oss inn i ei «svært underleg tid» med to ulike røyndomsoppfatningar

– Det vil då vere to parallelle univers: Eitt amerikansk, der sanksjonane er innførte på nytt, og eitt for resten av Tryggingsrådet – og truleg dei fleste landa i FN – der dette i det heile ikkje har skjedd, seier Gowan.

Tapte i førre forsøket

Tidlegare denne månaden prøvde USA seg med eit separat forslag til ein resolusjon for å forlengje våpenembargoen på ubestemd tid. Berre Den dominikanske republikken stemde for forslaget.

– Aldri før i den 75 år lange FN-historia har Amerika vore så isolert, skreiv talsmann Abbas Mousavi i det iranske utanriksdepartementet på Twitter etter USAs nederlag.

Dei europeiske landa lét vere å stemme, medan Kina og Russland stemde mot. Dei brukte likevel ikkje vetoretten sin, sidan forslaget uansett ikkje fekk fleirtal.

Eigne sanksjonar

USA innførte elles på nytt eigne sanksjonar mot Iran i 2018, som også andre land må tilpasse seg og til dels er nøydde til å følgje. Amerikanske firma har nemleg ikkje berre forbod mot å handle med Iran, men får heller ikkje handle med utanlandske firma og land som handlar med Iran.

Det gjer mellom anna at mange europeiske firma og bankar trekkjer seg frå handel med Iran for ikkje å setje sambanda sine med USA i fare, blant dei Airbus og franske bilfabrikkar.

I 2019 fjerna president Trump fleire av unntaka frå desse reglane, noko som mellom anna ramma bankane og oljeindustrien i Iran – og land som importerer iransk olje.

