Evo Morales blir granska for overgrep

Ekspresidenten blir skulda for å ha hatt eit forhold til ei mindreårig kvinne, som no er 19 år.

Den unge kvinna stadfestar at ho hadde eit forhold til Morales, ifølgje lokale medium. Ho seier ho møtte han då ho var 16, men at dei vart elskarar først då ho var over 18.

I dei siste dagane har det sirkulert bilete av dei to på sosiale medium.

60 år gamle Morales lever i eksil i Argentina etter at han gjekk av som president i november i fjor etter press frå dei militære. Den unge kvinna skal ha besøkt han i Argentina.

