Filippinsk protest mot Kina i Sør-Kina-havet

Scarborough Shoal ligg midt i eitt av dei rikaste fiskeriområda i Sør-Kina-havet, og filippinske fiskarar hadde utplassert såkalla payaos i vatnet ved eitt av skjera i øygruppa.

Øygruppa, som ligg langt nærare Filippinane enn Kina, har vorte senter for konflikt mellom dei to landa etter at Kina tok kontroll over øyane og påkalla seg suvereniteten i 2012.

I den filippinske protesten motset Filippinane seg at Kina åtvarar filippinske fly som patruljerer i området.

Kina svarte at kystvakta deira patruljerer i kinesisk farvatn, og at dei filippinske flya skader den kinesiske suvereniteten og truar kinesisk tryggleik.

Kina gjer krav på nesten heile Sør-Kina-havet, inkludert område som Vietnam, Filippinane, Malaysia, Brunei og Indonesia vurderer som innanfor territorialfarvatna deira.

Kina tapte ei sak om området i ein internasjonal domstol i 2016, men ignorerer rettsavgjerda.

