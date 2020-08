Joe Biden seier han vil leie USA ut av mørket

utenriks

Biden lova å samle eit USA som er sterkt prega av koronapandemien og sosial uro, då han torsdag kveld aksepterte nominasjonen til å bli Demokratanes presidentkandidat.

– Om de gir meg tilliten til å vere presidenten dykkar, vil eg spele på det beste i oss, ikkje det verste. Eg vil vere ein alliert av lyset, ikkje av mørket, sa Biden.

– Og ver ikkje i tvil: Vi skal komme oss gjennom denne mørke perioden i USA, la han til.

Biden talte frå heimbyen sin Wilmington i Delaware, men med eit publikum som nesten berre følgde med via nett eller på TV på grunn av smitteverntiltak mot koronaviruset.

Angrep Trump

77 år gamle Biden tora mot president Donald Trumps koronahandtering frå talarstolen og oppmoda veljarane til å straffe han for kaoset i landet, som har medført over 170.000 dødsfall og økonomisk katastrofe.

– Vi er verdsleiande i talet på døde, sa han og stempla Trumps innsats som «utilgiveleg».

Biden lova å innføre eit nasjonalt maskepåbod og å leggje fram ein covid-19-plan på dag éin av presidentskapet sitt om han vinn valet.

Biden gjekk òg hardt ut mot Trumps utanrikspolitikk, og lova å «ikkje oversjå russiske dusørar på amerikanske soldatar», med tilvising til rapportar om at Russland tilbaud påskjøning til Taliban for å drepe amerikanske soldatar.

Tredje forsøk

Biden prøver for tredje gong å bli president etter å ha tapt nominasjonsvala i 1988 og 2008.

Etter månadsvis med stikk og påstandar frå Trump og støttespelarane hans om at Biden byrjar å bli senil, verka Biden stødig og lidenskapeleg frå talarstolen.

Demokratane håpar det analytikarar beskriv som ein sterk tale og nominasjonen av California-senator Kamala Harris til visepresidentkandidat, vil ta lufta ut av angrepa.

Harris er dotter av indiske og jamaicanske innvandrarar. Ho er USAs første kvinne med svart og sørasiatisk bakgrunn som har vorte nominert til å vere visepresidentkandidat for eitt av dei to store partia.

Sameina parti

Trumps valsiger over Hillary Clinton i 2016 vart delvis hjelpt på veg av splitting i Det demokratiske partiet.

Denne gongen går Demokratane langt for å understreke at dei står samla mot president Trump. Alle Bidens motstandarar frå nominasjonskampen var med i konferansesamtalar under landsmøtet.

Ei rekkje politikarar og andre offentlege personar gjekk til angrep på Trump torsdag, medan dei alle rosa Bidens evne til å knyte band med folk som slit i ei tid der USA gjennomgår både økonomisk og helsemessig krise.

(©NPK)