Aleksej Navalnyj kjem til å overleve, ifølgje støttespelar

utenriks

Støttespelarane til den russiske regimekritikaren og opposisjonsleiaren hevdar han vart forgifta då han kollapsa på eit russisk fly torsdag. Navalnyj får no behandling på Charité-sjukehuset i Berlin, eitt av Europas fremste innan toksikologi.

– Navalnyj vil overleve giftangrepet, men viss han overlever dette uskadd, vil han vere sett ut av spel som politikar i fleire månader, seier Jaka Bizilj, leiar av organisasjonen Cinema for Peace, til avisa Bild.

– Etter mitt syn er det avgjerande spørsmålet om han vil komme uskadd frå dette og halde fram med å spele den rolla han gjer i dag, seier Bizilj.

Tilstand blir venta måndag

Den russiske regimekritikaren vart laurdag flogen frå Sibir til Tyskland. Opposisjonspolitikaren er ein av dei skarpaste kritikarane til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Kona hans, Julia Navalnyj, og støttespelaren Leonid Volkov besøkte 44-åringen på sjukehuset søndag, men ønskte ikkje å gi nokon kommentarar til pressa.

Sjukehuset tok laurdag omfattande prøver av Navalnyj for å få stilt ein diagnose. Det vil ikkje komme nokon offisiell kommentar om tilstanden hans før måndag, ifølgje sjukehuset.

Hevdar han vart halden tilbake

Navalnyjs støttespelarar meiner han vart forgifta. Men legane på sjukehuset i Omsk i Sibir der han først vart innlagd, har avvist dette og seier det ikkje vart funne spor av gift i prøvane som vart tekne av han der.

Navalnyj låg to dagar på sjukehuset i Omsk før det vart gitt løyve til å flyge han til Tyskland. Legane meinte tilstanden hans var for kritisk til at han kunne flyttast.

Men talsperson for Navalnyj, Kira Jarmysj, hevdar at russiske styresmakter heldt han tilbake i eit forsøk på å dekkje over den verkelege årsaka til at han kollapsa.

Overvaka

Ifølgje ei sak i den russiske avisa Moskovsky Komsomolets vart Navalnyjs rørsler før kollapsen nøye overvaka av russiske styresmakter. Ikkje namngitte personar i tryggingstenesta innrømde overfor avisa at dei følgde med på kvar han budde, kven han snakka med og kvar han åt under turen til Sibir.

– Grada av overvaking overraskar meg ikkje i det heile, det visste vi allereie, men det er forbausande for meg at dei ikkje har nølt med å fortelje alle det, seier Jarmysj.

Navalnyjs tryggleik blir no teken vare på av det tyske føderale politiet BKA, og ein talsperson for regjeringa stadfestar at staten har teke over vernet av den russiske opposisjonspolitikaren.

BKA har ansvar for tryggleiken til medlemmer av regjeringa og utanlandske politikarar på statsbesøk til Tyskland.

(©NPK)