Bali forlengjer turistforbod ut året

– Situasjonen i Indonesia er ikkje slik at vi kan sleppe inn internasjonale turistar, heller ikkje til Bali, seier guvernør Wayan Koster i eit offisielt brev i helga.

Strender, tempel og andre turistmål opna for indonesiske besøkjande i slutten av juli, og planen var altså å sleppe inn utlendingar frå 11. september. Uro over den aukande smitten i landet og utreiserestriksjonar i mange land er blant grunnane til at opninga ikkje blir noko av.

Den nasjonale regjeringa har ikkje oppheva innreiseforbodet, men guvernør Koster seier styresmaktene i Jakarta støtter Balis planar om å få i gang turistnæringa igjen.

– Men det krev varsemd og førebuingar, og ein kan ikkje forhaste seg, legg han til.

Koster seier både dødstala og smitten på Bali er under kontroll. Rundt 4.000 smittetilfelle og 49 dødsfall er registrerte på øya. For heile landet er talet 153.000 smitta og minst 6.680 døde.

