Boris Johnson ber foreldre sende barna på skulen

Johnson seier det er regjeringas «moralske plikt» å gjenopne skulane og understrekar at styresmaktene veit meir om koronaviruset no enn då skulane stengde i mars.

Helsestyresmaktene i landet har uttalt at barn truleg tek større skade av å vere borte frå skulen enn å bli eksponerte for covid-19.

– Det er derfor avgjerande at vi får våre barn tilbake til klasseromma for å lære og for å vere saman med vennene sine, seier Johnson i ei fråsegn.

Foreldre og lærarar har uttrykt uro for gjenopning av skulane og for at sosial avstand ikkje hindrar smitte blant barna.

