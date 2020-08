Louisiana stålset seg for dobbelt ekstremvêr

utenriks

Marco hadde auka til orkans styrke søndag, men vindstyrken hadde falle til 30,5 meter per sekund på kvelden. Likevel blir stormen venta å gjera store øydeleggingar langs den amerikanske kysten ved Mexicogolfen, og flomvarsel er utskrive frå Morgan City i Louisiana til Ocean Springs i Mississippi, som ligg høvesvis 100 kilometer vest og 150 kilometer aust for New Orleans. Deler av kysten er venta å få stormflo på 1,2 meter.

Det som gjer situasjonen verre, er at stormen Laura ventar i bakgrunnen. Mange som har måtta evakuere, minnest skadane orkanen Katrina gjorde i 2005, då dika som omringar New Orleans vart overfløymde og opptil 1.800 menneske omkom.

– Det vi veit er at det kjem stormflo frå Marco, og det vatnet kjem knapt til å trekke seg før Laura rammar oss. Dette har vi aldri sett før, og det er grunnen til at folk må følgje nøye med, sa Louisiana-guvernøren John Bel Edwards på ein pressekonferanse søndag.

Laura har allereie ført til minst elleve dødsfall og store øydeleggingar i Den dominikanske republikk og Haiti. Nett no ligg Laura sør for Cuba, med vindstyrke på 28 meter per sekund. Uvêret blir venta å styrkjast til orkan tysdag morgon. Den blir berekna å treffe den amerikanske kysten onsdag kveld lokal tid.

