Moskéterroristen på New Zealand vart konfrontert av sine offer

Tarrant var tilsynelatande uberørt trass forteljingar frå overlevande om korleis dei gøymde seg under lik og stadig høyrer lyden av automatvåpen i øyret. Heller ikkje historiene til pårørande som mista familiemedlemmer, såg ut til å gå inn på han.

29-åringen var kledd i eit grått fengselsantrekk og omringa av tre politifolk i ein rettssal med snikskyttarar på taket av tryggingsomsyn.

Den australske høgreekstremisten er tiltalt for 51 drap, 40 drapsforsøk og eitt tilfelle av terrorisme etter terrorangrepa mot to moskear i Christchurch i mars 2019. Han erklærte seg skuldig på alle punkt i mars 2020. Terrorangrepa var dei verste valdshandlingane og dei første terrorangrepa i New Zealands moderne historie.

Blant offera var barn, kvinner og menn.

Fordi Tarrant tilstod handlingane, blir det inga ordinær rettssak, men ei kort tilståingssak der straff skal utmålast.

Vil forsvare seg sjølv

Tarrant har sagt frå seg advokatbistand og sagt at han ønskjer å forsvare seg sjølv under den fire dagar lange tilståingssaka. Det har ført til frykt for at han vil prøve å bruke rettssalen som ei plattform for å forfekte rasistiske idear. Han har moglegheit til å uttale seg etter at vitna har snakka, men det er venta at dommarane vil avskjere alle forsøk på å bruke høvet til å spreie ideologi.

Tarrant kan bli den første på New Zealand som blir dømt til fengsel utan moglegheit til prøvelauslating. New Zealand avskaffa dødsstraff i 1961, og maksimumsstraffa er livstidsstraff med minimum 30 år utan moglegheit for prøvelauslating.

Jussprofessor Andrew Geddis ved Universitet i Otago meiner det er grunn til å tru at dommaren vil falle ned på den første livstidsstraffa i landet, men med to moglege formildande omstende, nemleg at Tarrant har erklært seg skuldig og hans unge alder.

Geddis seier at dersom Tarrant viser nokon angar under rettssaka, så kan det kanskje vere til hans fordel, medan alle forsøk på å promotere sin rasistiske dagsorden vil retten truleg bruke mot han.

Mange utanlandske offer

Angrepa retta mot muslimar i bønn ved Al Noor og Linwood-moskeen sjokkerte nasjonen og førte til nye lover som forbyr dei dødelegaste typane av halvautomatiske våpen. Dei førte òg til internasjonale endringar i retningslinjene for sosiale medium etter at Tarrant sende angrepa direkte på Facebook der dei vart sett av hundretusenvis av menneske.

Nokre av dei overlevande har reist frå utlandet for å delta under rettssaka og har gjennomført den obligatoriske 14-dagar lange karantenen landet har innført på grunn av koronapandemien.

Fleire av offera hadde utanlandsk bakgrunn, mellom anna frå Jordan, Egypt, Afghanistan, Syria, Bangladesh, Pakistan og India.

På grunn av smittevernreglane vil talet på overlevande i rettssalen bli avgrensa til 35 personar til kvar tid. Men rettssaka vil bli videooverført til sju nærliggjande rettssalar som til saman kan romme rundt 200 personar.

– Han stal den beste vennen min

Totalt skal 60 overlevande og pårørande vitne. Ein av dei er Aya Al-Umari som mista den 35 år gamle broren sin Hussein.

I vitneutsegna si, som ho gav nyheitsbyrået AP tilgang til i forkant av rettssaka, skriv ho at ho ikkje berre sørgjer over tapet av broren, men også over at ho aldri vil få nokre nieser eller nevøar.

– Det er ingen ord som kan beskrive korleis det er å gå frå å ha lunsj med broren din den eine dagen til å gravleggje han den nesten, skriv ho.

Når ho møter drapsmannen til broren i rettssalen, har ho tenkt å fortelje han at hatet hans stal frå ho hennar beste ven, vernar og helt. Og at ho framleis ønskjer å plukke opp telefonen og fortelje broren alt om dagen sin, fordi han var den einaste som kunne forstå.

Ardern: – Blir traumatisk

Dommar Cameron Mander seier han er klar over at rettsprosessen har vore utmattande og frustrerande for mange av offera.

– Å få ei avslutning er verdsett av nokre som den beste måten å kome vidare på for det muslimske samfunnet, skriv han i eit kort notat.

Mander har ikkje tillate livesending frå rettssaka og har reservert retten til å forby at enkelte ting som blir sagt i rettssalen, blir kringkasta eller publiserte. Vitna kan òg velje om dei vil vere anonyme.

Statsminister Jacinda Ardern, som fekk internasjonal heider for sin empati og leiarskap etter angrepa, seier ho vil følgje rettssaka nøye. Ho trur det vil bli tøft for offera.

– Eg trur ikkje det er mykje eg kan seie som kan lette noko på kor traumatisk den prosessen vil bli, seier ho.

Fascinert av religiøse konfliktar

Brenton Tarrant flytta til New Zealand i 2017 og studerte på universitet i Dunedin der han heldt ein låg profil. Han gjekk regelmessig på treningssenter, trena på skyting ved ein pistolklubb og bygde opp eit arsenal av våpen. Han ser ikkje ut til å ha hatt ein jobb, men har skrive i nokre innlegg på nettet at han arva ein betydeleg sum pengar då faren døydde.

29-åringen ser ut til å ha hatt ein fascinasjon for religiøse konfliktar i Europa og på Balkan, og han besøkte ei rekkje stader aust i Europa i åra før han gjennomførte massakren.

Etter angrepet på den andre moskeen køyrde Tarrant vidare, kanskje på veg for å angripe ein tredje moské, då to politibetjentar pressa bilen hans ut av vegen, drog han ut av bilen og arresterte han.

