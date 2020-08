Storbrann i svensk polarbrødfabrikk

utenriks

Det er sendt ut melding om at alle som bur i nærleiken, bør halde seg innandørs. Ingen ser ut til å vere skadd, men det er uklart om bygningen kan reddast. Det skal vere fare for at han rasar saman.

Brannen starta ved eit samleband og spreidde seg deretter til taket. Ifølgje opplysningar byrja det med ein brødklump som tok fyr inne i ein omn.

– Det er ein stor tragedie for oss, men heldigvis har ingen menneske vorte skadde. Vi samarbeider med redningstenesta for å handtere denne svært vanskelege situasjonen, seier administrerande direktør Anders E. Johansson i ei pressemelding.

Alle innfartsvegar inn til Älvsbyn, ein kommune med nær 5.000 innbyggjarar, var måndag stengd.

Polarbröd er den største arbeidsgivaren i kommunen, og selskapet har nyleg investert 150 millionar i ei ny produksjonslinje. Den skulle etter planen innviast måndag, ifølgje avisa Norrländska Socialdemokraten.

