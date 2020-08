Tikhanovskaja stiller ikkje i eventuelt nyval

utenriks

Tikhanovskaja har sidan 9. august har vore i eksil i Litauen, og seier i eit intervju med den polske avisa Gazeta Wyborcza at ho ikkje ønskjer å stille opp dersom det blir nyval i Kviterussland.

I staden håpar ho at ektemannen Sergej Tikhanovskij stiller som kandidat, medan ho sjølv ønskjer å få ein karriere i ein menneskerettsorganisasjon. Tikhanovskaja stilte som kandidat då ektemannen vart arrestert og kandidaturet hans vart diskvalifisert.

President Aleksandr Lukasjenko seier han vann valet 9. august med rundt 80 prosent av stemmene. Men dei siste to vekene har det vore omfattande demonstrasjonar og samanstøytar i Kviterussland. Politiet har til tider gått svært hardt til verks mot dei som ikkje vil godta det offisielle resultatet.

– Eg planla aldri å vere der eg er i dag. I dag er det plikta mi, men politikk er ikkje for meg, seier Tikhanovskaja til Gazeta Wyborcza.

Ho opplyser òg at dei to barna til paret ikkje veit at mora er ansiktet utad for revolusjonen eller at faren sit i fengsel. Barna skal ha fått beskjed om at Sergej Tikhanovskij er på forretningsreise.

Måndag vart opposisjonsleiarane Olga Kovalkova og Sergej Dylevskij arresterte utanfor ein fabrikk. Dei blir skulda for å ha prøvd å organisere ein demonstrasjon.

Dylevskij er leiar for streikekomiteen ved traktorfabrikken MTZ, medan Kovalkova er leiar for det kristendemokratiske partiet BKhD. Samarbeidsrådet frå opposisjonen vart danna 14. august av Tikhanovskaja. Det møttest for første gong 18. august.

