USAs postsjef vil ikkje setje parkerte sorteringsmaskiner i drift igjen

DeJoy ville heller ikkje gå med på å setje opp igjen postboksar som har vorte fjerna som del av ei omfattande omorganisering av poststellet, månader før det skal spele ei sentral rolle i valet i haust.

Kritikarane peikar på omfattande forseinkingar i postomberinga og meiner DeJoys tiltak er i ferd med å forårsake varig skade.

Blant dei som konfronterte postsjefen under ei høyring i Kongressen måndag var demokraten Stephen Lynch.

– Kva i all verda er det du driv med, spurde Lynch, som skulda DeJoy for å «rive i stykke den ein gong stolte institusjonen».

Han skulda postsjefen for anten å vere «grovt inkompetent» eller å handle med overlegg.

DeJoy avviste på si side at han gjer noko gale, og skulda Lynch og andre demokratar for å spreie desinformasjon. Postsjefen sa det ikkje var riktig at han har kutta overtidsbruken og hevda at eit dokument der dette blir omtalt var skrive av ein mellomleiar.

DeJoy, som er ein sterk støttespelar til president Donald Trump og har bidrege med pengar til valkampen hans, har tidlegare oppgitt at det er den «første prioriteten» hans å sikre at stemmesetlane kjem fram i tide. Måndag sa han at han vil autorisere utvida bruk av overtid, ekstra bilkapasitet og andre tiltak i månadene før valet for å sikre at stemmesetlane kjem fram.

