WHO: Plasmaterapi mot korona er framleis ei eksperimentell behandling

President Donald Trump hastegodkjente søndag ei ny behandlingsform for covid-19, der ein overfører antistoff frå blodet til friskmelde koronapasientar til pasientar som lir av sjukdommen ved hjelp av blodplasma.

Sjefforskar Soumya Swaminathan i Verdshelseorganisasjonen (WHO) seier i ei fråsegn måndag at metoden har vist varierande grad av suksess mot andre sjukdommar tidlegare.

Swaminathan opplyser at WHO framleis ser på metoden som eksperimentell, og seier at den bør evaluerast vidare. I tillegg påpeikar sjefforskaren at behandlingsmetoden vanskeleg lèt seg standardisere, fordi menneske produserer ulike mengder antistoff.

Swaminasthan seier at studiane på behandling med plasma har vore små og at dei har gitt få handfaste bevis. Ho seier land kan velje å naudgodkjenne behandlingsforma viss dei meiner at fordelane er større enn ulempene, men at dette vanlegvis er noko som blir gjort i vente på definitive svar.

Seniorrådgivar Bruce Aylward i WHO seier plasmaterapi kan medføre ulike biverknader, frå mild feber til alvorlege lungerelaterte skader.

