Demonstrasjonane held fram i Wisconsin – nasjonalgarden blir sett inn

Jacob Blake vart skoten i ryggen av politiet søndag og er alvorleg skadd. Blakes advokat, Ben Crump, seier dei tre sønene til 29-åringen var i bilen då han vart skoten.

Hendinga utløyste same dag demonstrasjonar i byen Kenosha, om lag 50 kilometer sør for Milwaukee. Nokre demonstrantar kasta steinar og sette fyr på bilar.

Måndag kveld var det nye samanstøytar mellom demonstrantane og politiet, som brukte tåregass for å spreie folk.

Guvernør Tony Evers i Wisconsin ber demonstrantane om å avstå frå valdsbruk og øydeleggingar og seier at 125 soldatar frå nasjonalgarden kjem til å vere i byen for å verne «kritisk infrastruktur». Samtidig blir det innført portforbod i delar av Kenosha for andre natt på rad.

Like før portforbodet tredde i kraft klokka 20 lokal tid, samla ei gruppe seg utanfor tinghuset i byen. Nokre av dei kasta vassflasker og andre gjenstandar mot politiet, som hadde stilt seg opp ved inngangen til tinghuset.

Politiet brukte tåregass for å spreie demonstrantane om lag ein halvtime etter at portforbodet hadde tredd i kraft, men ikkje alle demonstrantane forlét staden.

Demonstrasjonar mot politiet har òg starta i New York.

