Fireåring redda etter bygningskollaps i India

Tilskodarar i byen Mahad jubla og klappa for redningsmannskapa i det fireåringen vart henta opp av ruinane og plassert på båre. To omkomne er òg funne i ruinane.

Opphavleg frykta ein at opptil 70 personar kunne vere gravlagde i den rasa bygningen, men det viser seg at ei rekkje bebuarar greidde å komme seg unna då den byrja å rase saman. I tillegg hadde mange allereie forlate byen for å sleppe unna koronapandemien. Likevel er framleis minst 16 personar sakna, og det er frykt for at dei ligg under bygningsmassane.

Statsminister Narendra Modi har uttrykt sorg over ulykka og instruert lokale styresmakter til å hjelpe til med alle tilgjengelege ressursar.

Bygningskollapsar er relativt vanlege i India. Dei kjem vanlegvis av dårleg byggepraksis og låg kvalitet på materiala og skjer ofte i regntida.

Indisk politi mistenkjer at også dette bygget hadde alvorlege konstruksjonsfeil og har innleidd ei etterforsking av entreprenøren.

