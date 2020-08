Myanmars rohingyaer markerer tre år på flukt

utenriks

Styresmaktene i Myanmar slo veldig tilbake då rohingya-opprørarar for tre år sidan gjekk til angrep på politi og militærbasar.

Opprørarane drap tolv personar, medan 730.000 rohingyaer vart fordrivne frå heimane sine i delstaten Rakhine. Dei enda til slutt opp i Kutupalong i Cox's Bazar, søraust i Bangladesh.

Som tilhaldsstad for rundt 1 million rohingyaer, er dette i dag den største flyktningleiren i verda.

Stille markering

– Politiet i Myanmar drap over 10.000 rohingyaer. Dei gjennomførte massemord og valdtekt, og fordreiv oss frå heimane våre, seier ein av leiarane i flyktningleiren, Mohib Ullah.

25. august i fjor hjelpte Ullah til med å samle rundt 200.000 demonstrantar i Kutupalong.

I år, som følgje av koronapandemien, blir treårsdagen for fordrivinga markert utan store samlingar og demonstrasjonar. Folk har i staden samla seg innandørs til bønn saman med familiane sine.

Flygeblad og plakatar med bilete av Myanmars sivile leiar Aung San Suu Kyi og hærsjefen Min Aung Hlaing vitna likevel om minnedagen.

«Aung San Suu Kyi er ein terrorist, ikkje ein fredsprisvinnar», står det på ein av dei.

Tør ikkje vende tilbake

Etter tre år er situasjonen fastlåst. Bangladesh og Myanmar har underskrive ein avtale om at flyktningane skal vende tilbake, men rohingyaene sjølve nektar utan at dei får garantiar for at dei vil vere trygge.

Rundt 600.000 rohingyaer bur enno i Myanmar, men dei fleste manglar grunnleggjande rettar. Ifølgje Amnesty International er det i praksis eit apartheidsystem.

– Rohingyaene tvilar på kor oppriktige styresmaktene i Myanmar er, seier utanriksminister Masud bin Momen i Bangladesh.

Redd barna etterlyser handling

Hjelpeorganisasjonar som Redd Barna varslar at situasjonen er uhaldbar. Generalsekretæren til organisasjonen, Birgitte Lange, etterlyser meir hjelp frå Noreg og verdssamfunnet for å betre situasjonen i flyktningleiren, som ho besøkte i fjor.

– Eg trefte barn som har opplevd grufulle ting dei aldri vil gløyme. No har dei i tre år budde med familiane sine i mellombelse plast- og bambusskur som ikkje eignar seg for barn, seier ho i ei pressemelding.

– Redd barna anerkjenner den norske diplomatiske innsatsen i FN på dette feltet, men meir press er nødvendig. Åra går, og barn blir frårøva barndommen sin, legg ho til.

(©NPK)