Republikanarane fordømmer antirasistisk organisasjon

Organisasjonen, som overvaker høgreekstreme grupper og kvit maktgrupper, blir i resolusjonen kalla «ein openbert partisk venstreekstrem organisasjon.»

Resolusjonen vart vedteken over helga av partileiinga i Republikanaranes nasjonalkomité (RNC) før landsmøtet som byrja måndag i Charlotte. SPLC har lenge vore i søkelyset i konservative grupper.

«SPLC er ein radikal organisasjon, og føderale styresmakter bør ikkje sjå organisasjonen som ei legitim stifting som kan tilby presis informasjon til tryggingsstyresmaktene,» heiter det i resolusjonen. Det blir òg hevda at organisasjonen utgjer ein trussel mot konservative grupper og stemmer.

– Unnskyldar Trumps historikk

SPLC, som held til i Alabama og er mest kjent for lista Hatewatch, uttalte måndag at resolusjonen er «bra for hatgrupper». Hatewatch overvaker radikale og ekstremistiske grupper, og SPLC meiner RNC er selektiv i fordømminga.

– Resolusjonen er laga for å unnskylde historikken til Trump-administrasjonen med å jobbe med personar og organisasjonar som bakvaskar heile grupper med umenneskeleggjerande retorikk – mellom dei Black Lives Matter-forkjemparar, innvandrarar, muslimar, og heile LHBT-fellesskapet, seier SPLC-leiar Margaret Huang.

Meiner SPLC er ansvarlege for skyteepisode

Konservative grupper i USA skuldar på si side SPLC for å blande konservative grupper med openlyst rasistiske organisasjonar som Ku Klux Klan. Mellom anna peikar resolusjonen på at anti-abortorganisasjonen Family Research Council (FRC) står på Hatewatch-lista, noko resolusjonen hevdar førte til ein skyteepisode på FRCs hovudkvarter i 2012.

Før landsmøtet vedtok RNC òg resolusjonar som uttrykkjer støtte til den kontroversielle heilagdagen Columbus Day, som fordømmer såkalla «cancel culture», og som uttrykkjer støtte til president Donald Trump.

