Russiske styresmakter meiner Tyskland ikkje har grunnlag for Navalnyj-påstand

Måndag kveld uttalte Charite-sjukehuset i Berlin, der Navalnyj blir behandla, at han truleg har vorte forgifta. Opposisjonsleiaren ligg i kunstig koma, men skal ikkje vere i umiddelbar livsfare.

Den fråsegna reagerer likevel leiar Sergej Sjigejev ved Moskvas rettsmedisinske byrå på. Han meiner det er ein forhasta konklusjon sidan legane ikkje har kunna identifisere noko som giftstoff Navalnyj har i kroppen.

– For augneblinken kan vi berre snakke om at pasienten har ein nedgang i kolinesteraseaktiviteten. Basert på dette har ein konkludert med at pasienten er forgifta med eit kolinesterasehemmande middel. Den konklusjonen er forhasta, uttalte han til det russiske nyheitsbyrået TASS.

Aleksej Navalnyj vart akutt sjuk på eit fly frå Tomsk i Sibir til Moskva torsdag. Han var på veg heim etter å ha støtta opposisjonskandidatar i lokalvalet i området.

Flyet nødlanda i Omsk, og Navalnyj vart behandla på sjukehus der fram til laurdag, då han vart flogen til Tyskland. Legane i Omsk meiner dei redda Navalnyjs liv og har òg uttalt at han truleg hamna i koma på grunn av lågt blodsukkernivå.

