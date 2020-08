Sverige trappar opp i Austersjøen

utenriks

Det er særleg dei siste dagane at den svenske militæraktiviteten er auka.

– Vi er ikkje naive på nokon måte, vi har jo sett utviklinga over tid. Det vi no gjer med denne øvinga, som forsvaret gjennomfører og vi markerer støtte til, er jo å sende signal både til partnarane våre og den russiske sida om at vi står opp for svensk integritet og suverenitet, seier forsvarsministeren.

– Omfattande militæroperasjonar er i gang i Austersjø-regionen, både russiske og vestlege, enkelte stader på ein måte som vi ikkje har hatt sidan den kalde krigen, seier Jan Thörnqvist, som leiar den svenske innsatsen.

(©NPK)