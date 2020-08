Tenåringsgutar bortført og grovt mishandla på kyrkjegard i Stockholm

utenriks

Dei to gutane i 15-17-årsalderen vart mishandla med ei form for våpen. Dei vart trua og tvinga til å kle av seg, før dei i nitida søndag morgon fekk kontakt med ein forbipasserande på kyrkjegarden i Solna kommune utanfor Stockholm sentrum.

– Dei vart fråtekne kleda sine og utsett for vald. Det verkar å ha gått føre seg under store delar av natta, frå midnatt til omkring klokka åtte på morgonen, seier etterforskingsleiar og statsadvokat Anders Tordai til nyheitsbyrået TT.

Gutane vart førte til sjukehus, men var medvitne og klare då politiet kom til staden. Den fysiske og psykiske tilstanden deira nett no er ikkje kjend. Avisa Aftonbladet skriv at gutane vart utsette for torturaktig og krenkjande vald.

To unge menn vart arresterte kort tid etterpå, mistenkt for fridomskrenking og grov mishandling. Gutane kunne beskrive kidnapparane, og eit vitne kunne peike ut to personar som sprang frå kyrkjegarden då politiet kom. Éin av dei skal vere kjent av politiet.

Tordai skal tysdag vedta om han skal krevje mennene varetektsfengsla. Det er ikkje avvist at mennene kan bli mistenkt for ytterlegare lovbrot. Gabriella Alnemark, som er ein av forsvararen til mennene, seier til TT at klienten hennar nektar straffskuld.

Korleis gutane hamna på kyrkjegarden laurdag kveld, eller om dei kjenner dei to mennene som er sikta i saka, vil ikkje Tordai gå inn på. Etterforskinga skal undersøkje telefonar og gjenstandar som skal ha vorte brukt som våpen gjennom natta.

