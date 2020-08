Aktor: Mladic hadde ansvaret for Srebrenica

utenriks

Medan den tidlegare bosnisk-serbiske generalen håpar å få omgjort livstidsstraffa, meiner aktoratet at han bør kjennast skuldig i fleire tilfelle av folkemord.

– Livsvarig fengsel er den einaste tenkjelege straffa, sa aktor Barbara Goy i retten i Haag i Nederland onsdag.

Massakren i Srebrenica

Goy avviste argumenta til forsvararane om at Mladic ikkje sjølv var til stades då styrkane hans byrja å massakrere 8.000 muslimar i Srebrenica i 1995.

– Han brukte styrkane til å avrette tusenvis av menn og gutar, sa Goy.

Drapa i området rundt den bosniske byen Srebrenica blir rekna som den verste massakren i Europa sidan andre verdskrigen.

– For dårleg helse

Mladic er i dag 78 år gammal, og forsvararane hans meiner helsetilstanden hans er så dårleg at ankesaka ikkje kan gjennomførast på forsvarleg vis.

Under krigen i Bosnia på 1990-talet var Mladic leiar for dei bosnisk-serbiske styrkane. Han vart i 2017 dømd til livsvarig fengsel i FNs krigsforbrytardomstol for det tidlegare Jugoslavia (ICTY).

Ankesaka føregår i FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunal (IRMCT), som tok over dei resterande sakene då ICTY avslutta verksemda si i 2017.

