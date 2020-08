Minst to personar drepne under antirasistiske protestar i amerikansk by

utenriks

Videoar som er lagt ut på nettet, viser menneske som spring i gatene medan ein kan høyre skyting. Den viser òg fleire såra menn som ligg på bakken.

Sheriffen David Beth opplyser at tre personar er skotne. Det vart først oppgitt at ein av dei var drepne og to såra, men straks etter vart dødstalet oppdatert til to.

Uroa i Kenosha braut ut etter at ein svart mann vart skoten i ryggen sju gonger medan han var på veg inn i ein bil der hans tre barn sat. Politiet hadde rykt ut etter melding om husbråk. Mannen overlevde, men har ifølgje familien vorte lam frå livet og ned.

