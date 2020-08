Pompeo: Trump har gjort USA tryggare og Nato sterkare

utenriks

Pompeo var ein av hovudtalarane på andre dag av Republikanaranes landsmøte. Talen vart spelt inn i Jerusalem då Pompeo var på offisielt besøk i Midtausten.

Pompeo snakka om kona og sonen sin og hylla president Donald Trumps innsats i utanrikspolitikken.

– Dei er tryggare og fridommen deira er sikrare fordi president Trump har sett USA først, sa Pompeo med gamlebyen i Jerusalem i bakgrunnen.

Utanriksministrane rosa vidare Trumps innsats i Midtausten.

– Presidenten har flytta USAs ambassade til Guds by Jerusalem, den rettmessige hovudstaden i heimlandet til jødane. Og presidenten har forhandla fram ein historisk fredsavtale mellom Israel og Emirata som barnebarna våre kjem til å lese om i historiebøkene sine, sa Pompeo vidare.

Han hevda òg at Nato hadde vorte sterkare i Trumps presidentperiode, at Ukrainas forsvar er styrkt og at USA trekte seg frå avtalen om rustningskontroll for å vere betre rusta mot moglege angrep frå Russland

Ingen sitjande utanriksminister har talt til eit landsmøte dei siste 75 åra, skriv The New York Times.

Talen blir fordømd av demokratar og andre som eit brot på ein diplomatisk presedens og eit mogleg brot på føderal lovgiving som forbyr statstilsette å openlyst drive politisk aktivisme medan dei er på jobb. Førre månad minte Pompeo tilsette i utanriksdepartementet om desse avgrensingane.

(©NPK)