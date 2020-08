Separatistar i Sør-Jemen trekker seg frå fredssamtalar

utenriks

Det sørlege overgangsrådet (STC) har varsla Saudi-Arabia om at dei ikkje lenger vil vere med på samtalane om å implementere den såkalla Riyadh-avtalen. Den vart inngått i fjor for å få slutt på splittinga blant dei allierte som kjempar mot houthiopprørarane, som har teke kontroll over hovudstaden Sana og store delar av det nordlege Jemen.

Avtalen skulle få slutt på «borgarkrigen i borgarkrigen» og vart sett på som eit skritt i retning av å få slutt på den væpna konflikten i landet. Prosessen har tidvis stått stille, og STC erklærte sjølvstyre sør i landet i april, men førre månad ville dei igjen vere med på fredsavtalen.

STCs visepresident Hani Ben Brik skriv på Twitter at gruppa støttar opp om avtalen, men no trekker seg for å presse på for full tilslutning.

Det har førebels ikkje komme nokon reaksjon frå den saudiarabiske regjeringa.

Brotet mellom STC og regjeringa i Jemen har ført til ytterlegare komplikasjonar i den langvarige konflikten mellom den saudileidde koalisjonen og dei iranskstøtta houthiene.

Titusenvis er drepe – brorparten av dei sivile – og millionar er drivne på flukt i konflikten, som har utløyst det FN omtalar som den verste humanitære katastrofen i verda.

(©NPK)