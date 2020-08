utenriks

Kontrakten er basert på ein intensjonsavtale frå tidlegare i månaden.

– Dette er den første kontrakten vår, som lèt medlemsstatane kjøpe 300 millionar vaksinedosar. Den inneheld òg ein opsjon på ytterlegare 100 millionar dosar. Den kliniske testinga av vaksinen er no i fase 2 og 3 etter å ha vist gode resultat så langt, seier ein talsmann Tim PcPhie i EU-kommisjonen på ein pressekonferanse torsdag.

Svensk-britiske AstraZeneca jobbar saman med universitetet i Oxford om utviklinga av ei vaksine mot koronaviruset. Den nye kontrakten dekkjer alle EU-landa, og vaksinedosane vil bli fordelt basert på befolkninga i landa.

– Forhandlingane våre har no gitt tydelege resultat. Dagens signering – gjort mogleg etter viktig grunnarbeid frå Frankrike, Tyskland, Italia og Nederland – vil sikre at vaksinen, dersom den viser seg å vere effektiv og trygg, blir gjort tilgjengeleg for medlemslanda, seier helsekommissær Stella Kyriakides i ei pressemelding. Ho seier ho forventar å kunne presentere nye avtalar innan kort tid.

EU er allereie i ein liknande prosess med vaksineprodusentane Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Curevac og Moderna.

(©NPK)