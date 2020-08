Oppoverbakke for protestrørsla i Kviterussland

utenriks

Den folkelege mobiliseringa i Kviterussland har truleg sett ein støkk i den autoritære leiaren Aleksandr Lukasjenko, som har styrt den tidlegare Sovjet-republikken i 26 år.

Analytikarar seier at det er første gong at kviterussarar frå alle samfunnslag – frå den unge hipsteren til den trauste fabrikkarbeidaren – har gjort felles sak og marsjert i gatene i eit slikt omfang.

Krava har vore tydelege: Dei vil ha eit betre liv, eit liv slik andre europearar har, med demokrati, fridom og meir velstand. Og dei insisterer på at dette ikkje handlar om å velje mellom Russland og Vesten. Kviterussarane vil gå sin eigen veg.

– I kviterussisk historie er det vi har sett utan sidestykke. Motstanden er breitt representert i alle sosiale lag, seier Olga Dryndova, ekspert på Kviterussland ved Universitetet i Bremen.

Katia Glod ved Center for European Policy Analysis er samd.

– Det har aldri vore ei så stor folkeleg mobilisering i Kviterusslands historie, seier ho.

Meir sjølvsikker

Sjølv om demonstrantane manglar ein klar leiar, er dei alle samla i raseriet over at Lukasjenko hevdar å ha vunne valet 9. august med over 80 prosent av stemmene. Det har dei inga tru på. No vil dei tvinge han til å gå av, men det er lettare sagt enn gjort.

I byrjinga verka det som om Lukasjenko var i villreie, men etter kvart har han verka meir sjølvsikker og fast bestemt på å behalde maktposisjonen sin. Undervegs har han greidd å behalde støtta frå både tryggingsstyrkane i landet og den politiske eliten, og berre ei handfull av personane i regimet har hoppa av til motstandaren.

Lukasjenkos motkandidat i valet, Svetlana Tikhanovskaja, som overtok plassen til mannen då han vart arrestert, er no i eksil i Vilnius i Litauen. Samtidig viser statlege medium bilete av Lukasjenko med eit gevær i handa. Ved sida av står den 15 år gamle sonen kledd i ein skotsikker vest.

Streikeviljen minskar

Ein viktig del av presset mot presidenten har vore streikane ved nokon av dei viktigaste fabrikkane i landet. Men motivasjonen til arbeidarane synest å minke etter kvart som dei har vorte trua med at dei kan få sparken, og leiaren deira Sergej Dylevskij har vorte arrestert.

Då guvernøren i Grodno-regionen innleidde ein dialog med demonstrantane, erstatta Lukasjenko han med eigen helseminister.

– Eg trur det einaste realistiske målet kanskje er at regimet avstår frå den typen overdriven vald og tortur som vi har sett i kjølvatnet av valet. Men sjølv det er det ingen garanti for, seier analytikaren Katia Glod.

Nobelprisvinnar i avhøyr

Sentrale skikkelsar i protestrørsla, blant dei forfattar og nobelprisvinnar Svetlana Aleksijevitsj, har danna eit samarbeidsråd i eit forsøk på å sikre ein fredeleg overgang til demokrati. Men analytikarar tviler på om Lukasjenko er open for dialog.

I staden har Aleksijevitsj vorte innkalla til avhøyr i samband med mistanke om eit ulovleg forsøk på maktovertaking.

– Heile tryggingssystemet, militæret og innanriksdepartementet står framleis saman med Lukasjenko. Dette er den siste søyla hans. Han har tapt søyla i samfunnet, seier Olga Dryndova.

Ho peikar på biletet av presidenten med våpen i hand.

– Lukasjenko har framleis makta, og han har absolutt makt. Mykje avheng av den kjenslemessige reaksjonen hans. Det er ein farleg augneblink no, meiner ho.

– Ein fredeleg revolusjon

Ein storstilt demonstrasjon i hovudstaden Minsk sist helg viste at Lukasjenkos motstandarar framleis kan mobilisere i mange, og tysdag fastslo Tikhanovskaja at landet er inne i ein «fredeleg revolusjon» i ein tale til EU-parlamentet.

Andrej Kolesnikov ved tenkjetanken Carnegie i Moskva understrekar at det er lenge til det kviterussiske samfunnet vil sovne.

– At han ikkje kan forsone seg er ei god lekse for diktatorar i korleis dei skal behalde makta på kort sikt. Men det er eit dårleg døme når det gjeld å sikre personleg tryggleik og ein fredeleg alderdom på medium sikt og på lang sikt, seier han.

Dei siste dagane har Lukasjenko snakka med Russlands president Vladimir Putin fleire gonger, og ekspertar ser ikkje bort frå at medlemmer av makteliten vil presse presidenten til å ta ein annan strategi sidan haldninga til det mektige nabolandet er så viktig.

I ein artikkel for den kviterussiske nettstaden tut.by, skriv den kviterussiske analytikaren Artjom Sjrajbman at Lukasjenko må innsjå realitetane før eller seinare.

– Augneblinken vil komme når Lukasjenko – eller tilstrekkeleg mange personar i den inste sirkelen hans – forstår at ein dialog med motstandarane inneber færre farar enn å prøve å trykkje ånda tilbake i flaska, seier han.

