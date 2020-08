Sør-Koreas nasjonalforsamling stengjer grunna korona

utenriks

Det har dei siste to vekene vore ein kraftig auke av smitta etter at Sør-Korea i byrjinga av pandemien lykkast godt med å få kontroll over viruset med omfattande sporing.

Av dei 441 tilfella som vart registrerte dei siste 24 timane, var 434 smitta lokalt, dei fleste i området rundt hovudstaden Seoul.

Nasjonalforsamlinga vart stengd etter at det kom fram at ein fotograf som dekte eit partimøte, viste seg å vere smitta. All verksemd vart suspendert, og ti medlemmer av partiet fotografen dekte, gjekk i karantene.

