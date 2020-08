FN: USA må fjerne koplingane mellom praksisen og rasismen til politiet

utenriks

– Maktbruken mot afroamerikanske Blake verkar overdriven, og det verkar svært sannsynleg at han kan ha vore motivert av diskriminering, seier talsmannen Rupert Colville.

Han seier hendinga understrekar det umiddelbare behovet for å fjerne koplinga mellom politiarbeid og strukturell rasisme. 29 år gamle Blake vart skote i ryggen sju gonger under ein arrestasjon i Wisconsin-byen Kenosha søndag, og har vorte lam frå livet og ned. Politiet hadde prøvd å uskadeleggjere mannen med elektrosjokkpistol og seier det vart funne ein kniv i bilen hans.

– Det er ei smertefull påminning om korleis svarte i USA framleis er utsett for høgare risiko når dei er i kontakt med politi i USA. Frå dei bileta som vi har sett til no, verkar det som politiet brukar overdrive mykje makt mot Jacob Blake, seier Colville.

FN-talsmannen kommenterte òg på drapa på to demonstrantar under opptøyane etter hendinga. Ein 17 år gammal gut er arrestert for desse drapa.

– Vi ser dessverre på dette som eit døme på manglande våpenkontroll i USA. Det burde vere umogleg å sjå for seg at ein 17 år gammal gut spring rundt med automatvåpen for å skyte folk i ein såpass spent situasjon, seier han.

(©NPK)