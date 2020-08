Forbod mot sigarettsal i Sør-Afrika gav smuglaroppsving

utenriks

Den sørafrikanske regjeringa vedtok tidlegare i år å leggje ned forbod mot sigarettsal som eit førebyggjande tiltak for å hindre pusteproblem i befolkninga. Forbodet vart oppheva 18. august, nesten fem månader seinare.

93 prosent av sørafrikanske røykjarar kjøpte sigarettane på ulovleg vis då sigarettsal var forbode, ifølgje ein studie frå Cape Town-universitetet.

Mange av dei ulovleg selde sigarettane i Sør-Afrika er smugla inn frå nabolandet Zimbabwe, der det blir dyrka og produsert tobakk.

Grensestasjonen Beitbridge mellom dei to landa er kjende som grensepasseringa der brorparten av ulovlege varer blir smugla. Styresmaktene stengde grensa 18. mars, og dei bygde så eit 40 kilometer langt gjerde langs grensa, vel vitande om smuglaraktiviteten.

Under to månader etter at det vart sett opp, er gjerdet fullt av hol.

– Eg kryssar grensa nesten kvar dag, nokre gonger to gonger på ein dag, seier Jonathan, ein smuglar i 20-åra, til nyheitsbyrået AP.

– Har du sett det? Det tek fem minutt å kutte seg gjennom gjerdet. Det er heilt ubrukeleg. Dei kan fikse det, vi vil kutte det igjen.

