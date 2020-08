Josep Borrell oppmodar Russland til å ikkje gripe inn i Kviterussland

utenriks

– Mange gonger før har eg høyrt mantraet frå Russland om at dette er eit internt ansvar for Kviterussland og at dei ikkje ønskjer innblanding utanfrå. Eg antek at dette gjeld dei sjølve òg, sa Borrell etter å ha vore i samtalar med EUs utanriksministrar i Berlin.

Han la vekt på at det berre er folket i Kviterussland som skal bestemme over eiga framtid.

EUs utanriksministrar vart fredag samde om å innføre sanksjonar mot opptil 20 kviterussiske tenestemenn for valfusk og for å slå ned på demonstrasjonen i landet.

Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko hevda fredag at Nato har planlagt å styrte regimet hans, ei skulding Nato har nekta for gjentekne gonger.

