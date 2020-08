Minst seks døde i orkanen Laura

utenriks

Laura er ifølgje USAs nasjonale orkansenter ein av dei kraftigaste orkanane som har ramma regionen.

Guvernøren John Bel Edwards i Louisiana seier at skadeomfanget er mindre enn dei først hadde frykta.

– Vi har mykje å vere takksamt for. Det er no klart at vi ikkje har fått dei katastrofale skadane som vi først anslo, stadfestar Edwards, før han påpeikar at fleire tusen menneske i staten har fått liva snudd på hovud som følgje av store materielle skadar etter uvêret.

Det ekstremt kraftige uvêret var ein orkan i kategori 4 då det trefte land. Seinare vart orkanen nedjustert til kategori 1. Styresmaktene og innbyggjarar jobbar med å få oversikt over skadeomfanget som følgje av uvêret.

Ifølgje guvernør Edwards har fire av dei seks dødsfalla skjedd på grunn av tre som har blåse over ende. Ein mann døydde av karbonmonoksidforgifting på grunn av ein defekt generator, medan ein annan mann drukna då båten hans sokk, ifølgje helsestyresmaktene.

– Eg er bekymra for at vi kjem til å finne fleire døde når vi gjer fleire søk. Eg håpar ikkje det, og eg ber om at vi ikkje gjer det, seier Edwards.

Over 540.000 straumkundar mista straumen i Texas og Louisiana, opplyser straumselskapet Entergy, og vassforsyninga i området er òg delvis øydelagd.

– Vi har ein stor jobb å gjere, sa Edwards.

Han seier at innbyggjarar som bur nær brannen ved ein kjemisk fabrikk nær Lake Charles, om å halde seg heime.

(©NPK)