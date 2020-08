Trump med harde angrep på Biden i nominasjonstalen sin

utenriks

Trump (74) stiller til attval for fire nye år for Republikanarane, med Mike Pence (61) som visepresidentkandidat, og avslutta det fire dagane lange landsmøtet til partiet med nominasjonstalen sin.

– Eg takkar ja til denne nominasjonen, sa Trump til jubel frå tilhøyrarane på plenen utanfor Det kvite hus.

Valet av stad for talen har skapt kritikk fordi det bryt med tradisjonen om å ikkje bruke offentlege bygg i partipolitisk samanheng.

I strupen på Biden

Det var venta at Trump skulle gå til frontalangrep på Demokratanes presidentkandidat Joe Biden i den avsluttande nominasjonstalen sin, og Biden vart eit gjennomgangstema i heile talen.

– Joe Biden er ikkje USAs redningsmann. Han øydelegg amerikanske jobbar, og han kjem til å øydeleggje USAs stordom. Dette valet vil avgjere om vi reddar den amerikanske draumen, eller om vil tillèt ein sosialistisk dagsorden til å øydeleggje lagnaden vår, hevda Trump, som kalla motstandaren sin ein «trojansk hest for sosialisme».

Trump hevdar vidare at Bidens dagsorden er «made in China», medan han sjølv står for «made in America». Han lova å halde oppe som den strenge linja si overfor Kina i handelspolitikken og å hente fleire amerikanske selskap tilbake til USA.

– Vi skal utfordre Kina. Vi skal ikkje vere avhengige av dei i det heile. Vi skal trekkje handelen vår ut av Kina. Vi skal føre han heim, sa presidenten i den meir enn ein time lange talen.

Lova koronakur i år

Trump trua òg med at «Kina vil eige dette landet dersom Biden blir vald», og gav igjen Kina skulda for koronapandemien. Han omtalte fleire gonger koronaviruset som «Kina-viruset» og lova at ein vaksine skal vere klar innan nyttår.

– Vi har beordra USAs vitskaplege geni til å produsere ein vaksine på rekordtid. Vi kjem til å ha ein trygg og effektiv vaksine i år og saman skal vi knuse viruset, sa Trump.

– Vi vil kjempe mot viruset og pandemien og komme sterkare ut av dette enn nokon gong, sa Trump utan å spesifisere korleis han vil gjere det.

Lov og orden

Partiet har under heile landsmøtet prøvd å etablere seg og presidenten som det einaste valet dersom veljarane vil ha rettstryggleik og lov og orden. Trump gjentok fleire gonger i talen at radikale venstre prøver å ta over makta og at byar styrt av Demokratane ikkje har kontroll.

– Ingen kjem til å vere trygge i Bidens USA, påstod Trump og hevda vidare at motstandarane hans vil kutte i løyvingane til politiet.

Biden har foreslått å flytte nokre av løyvingane som går til militariseringa av politiet til prosjekt der politiet blir meir involverte i samfunnet og i sosialt arbeid.

– Vi må gi politiet vårt makta deira tilbake. Dei er redde for å handle, sa Trump og fordømde plyndringa som har skjedd i samband med demonstrasjonane mot rasisme og politivald i fleire delar av landet.

Han fekk òg støtte frå tidigare borgarmeister i New York Rudy Giuliani, som i talen sin retta skytset mot New Yorks noverande borgarmeister, demokraten Bill de Blasio.

– Ikkje la demokratane gjere med USA slik dei har gjort med New York, sa han og viste til opptøyar og kriminalitet.

Vil sende kvinne til månen

President Trump runda av talen med å hylle alle pionerane i landet og bragdene deira og lova å sørgje for nye bragder innan energiutvikling, teknologi, som mellom anna utviklinga av 5G, og romferder.

– Amerika vil ha den første kvinna på månen, og vi vil vere den første nasjonen som plantar det vakre flagget på planeten mars

Det heile vart avslutta med fyrverkeri i National Mall-parken, der nokre fyrverkeri stava «Trump 2020».

