Amerikansk etterretning vil ikkje lenger møte opp for å brife folkevalde om valtruslar

utenriks

Avgjerda om å stanse dei personlege brifingane frå medarbeidarar i USAs etterretningstenester til dei folkevalde i Kongressen er tekne av USAs øvste etterretningssjef John Ratcliffe. Han er tidlegare republikansk politikar og vart innsett i stillinga i mai.

Demokratane rasar etter meldinga og skuldar Det kvite hus for å prøve å dekkje over at russiske krefter prøver å bidra til at Trump blir attvald.

– Trump sparka den førre etterretningssjefen for å ha brifa Kongressen om den russiske innsatsen for å hjelpe valkampen hans. No stansar han brifingane heilt. Trump ønskjer ikkje at det amerikanske folket skal få vite om Russlands innsats for å hjelpe han til å bli attvald, seier leiaren for etterretningskomiteen i Representanthuset, Adam Schiff.

Etterretningssjefen gir opp lekkasjar frå politikarane som årsak til at brifingane blir stansa.

Tidlegare i august åtvara leiaren for USAs nasjonale kontraetterretning- og tryggingssenter, William Evanina, om at både Kina, Russland og Iran prøvde å påverke valet i haust, både gjennom desinformasjon i sosiale medium og på andre måtar.

Både medlemmer av etterretningskomiteen og tidlegare FBI-sjef Robert Mueller har åtvara offentleg om at Russland er i ferd med å gjenta kampanjen frå 2016 for å hjelpe Trump med å vinne valet.

(©NPK)